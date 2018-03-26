Макдэвид во второй раз подряд стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте представила тройку звезд по итогам игрового дня. Первой звездой дня во второй раз подряд стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. В проигранной встрече регулярного чемпионата против "Анахайма" (4:5 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка, упрочив лидерство в гонке бомбардиров. Его отрыв от идущего вторым Никиты Кучерова из "Тампы" составляет 4 балла за результативность.

Второй звездой дня стал форвард "Виннипега" Кайл Коннор, в активе которого 3 (1+2) очка во встрече с "Нэшвиллом" (5:4 Б). Тройку лучших замкнул капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, отметившийся 2 (1+1) баллами за результативность в победной игре против "Филадельфии" (5:4 ОТ).