Макдэвид стал самым быстрым в конкурсе хоккейного мастерства

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в рамках вечера хоккейного мастерства, предваряющего Матч звезд НХЛ. В забеге на площадке форвард установил рекордный результат – 13,020. Отметим, что второй результат показал россиянин из "Тампа-Бэй" Никита Кучеров – 13,160.

Победа Макдэвида принесла два очка в копилку Тихоокеанского дивизиона, который он представляет. Но победителем конкурса хоккейного мастерства стала команда Атлантического дивизиона, за которую выступает Никита Кучеров.