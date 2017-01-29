08:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макдэвид стал самым быстрым в конкурсе хоккейного мастерства

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в рамках вечера хоккейного мастерства, предваряющего Матч звезд НХЛ. В забеге на площадке форвард установил рекордный результат – 13,020. Отметим, что второй результат показал россиянин из "Тампа-Бэй" Никита Кучеров – 13,160.

Победа Макдэвида принесла два очка в копилку Тихоокеанского дивизиона, который он представляет. Но победителем конкурса хоккейного мастерства стала команда Атлантического дивизиона, за которую выступает Никита Кучеров.

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Материалы REN-TV

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