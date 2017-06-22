Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал лицом игры NHL 18. Ранее канадский форвард получил приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков - "Тед Линдсей Эворд".

Капитан "Ойлерз" в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.

Напомним, за океаном прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.