Макдэвид, Симондс и Пьетранджело - три звезды первого игрового дня нового сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков первого игрового дня регулярного чемпионата. Превой звездой дня признан форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в матче с "Калгари" (3:0).

Второй звездой стал нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс, забросивший три шайбы в ворота "Сан-Хосе" (5:3), а замкнул тройку лучших защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело​, который оформил дубль во встрече с "Питтсбургом" (5:4 ОТ).