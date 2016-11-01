Макдэвид признан первой звездой октября НХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признан первой звездой октября в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В девяти матчах прошлого месяца форвард набрал 12 (5 + 7) очков. При этом канадец набирал хотя бы одно очко в шести матчах. Его показатель полезности – "+8".

Второй звездой признан защитник "Монреаля" Ши Уэбер, который в девяти играх набрал 10 (4 + 6) очков с показателем "+12". Третьим стал игрок "Флориды" Джонатан Маршессо с 11 (6 + 5) очками и коэффициентом "+6".