20:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макдэвид признан первой звездой октября НХЛ

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признан первой звездой октября в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В девяти матчах прошлого месяца форвард набрал 12 (5 + 7) очков. При этом канадец набирал хотя бы одно очко в шести матчах. Его показатель полезности – "+8".

Второй звездой признан защитник "Монреаля" Ши Уэбер, который в девяти играх набрал 10 (4 + 6) очков с показателем "+12". Третьим стал игрок "Флориды" Джонатан Маршессо с 11 (6 + 5) очками и коэффициентом "+6".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

Красава.)

20:31

Санитар леса

Возникает вопрос: почему Дубник не попал в тройку??? При всем уважении к Маршессо, более логично было бы видеть Дубника вместо него.

20:30

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