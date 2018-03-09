Макдэвид принес "Эдмонтону" победу над "Айлендерс"

"Эдмонтон" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в серии буллитов. Нападающий "Ойлерз" Коннор Макдэвид спас свою команду на предпоследней минуте третьего периода, забросил шайбу.

В овертайме фоврвард не реализовал буллит, но в послематчевой серии исправился и нанес точный бросок по воротам соперника.

Нападающий Антон Слепышев отыграл 12 минут 7 секунд. Россиянин нанес один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Айлендерс" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хикки - 4 (Нельсон, Пулок), 41:54 - 0:1. Макдэвид - 31 (Клефбом, Бир), 58:10 - 1:1.

Нереализованный буллит: Макдэвид (63:00, Эдмонтон Ойлерз).

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Тэлбот - Гибсон.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 36 (7+15+8+6) - 31 (9+8+12+2).

Наши: Слепышев (12:07/1/0) - -.

9 марта. Эдмонтон. Rogers Place.