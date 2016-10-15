Макдэвид повторил рекорд Гретцки, набрав 6 очков в двух матчах

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (5:3) повторил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки. В двух встречах за "Ойлерз" на старте сезона 19-летний канадец набрал 6 (3+3) очков. Гретцки добился аналогичного результата в 1987 году.
Оленевод (Бильдыев)
Нда, нхл не прогрессирует с 70-х, я в первом матче за наших нефтяников 12 очей набрал как с куста ягеля...
10:18
Айртон
Я думаю у него впереди много побед с блистательной сборной Канады.)
09:51
tyson19855
Этот парень действительно крут
09:43