09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макдэвид повторил рекорд Гретцки, набрав 6 очков в двух матчах

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (5:3) повторил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки. В двух встречах за "Ойлерз" на старте сезона 19-летний канадец набрал 6 (3+3) очков. Гретцки добился аналогичного результата в 1987 году.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Оленевод (Бильдыев)

Нда, нхл не прогрессирует с 70-х, я в первом матче за наших нефтяников 12 очей набрал как с куста ягеля...

10:18

Айртон

Я думаю у него впереди много побед с блистательной сборной Канады.)

09:51

tyson19855

Этот парень действительно крут

09:43

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