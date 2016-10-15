Макдэвид повторил рекорд Гретцки, набрав 6 очков в двух матчах

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (5:3) повторил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки. В двух встречах за "Ойлерз" на старте сезона 19-летний канадец набрал 6 (3+3) очков. Гретцки добился аналогичного результата в 1987 году.