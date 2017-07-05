Макдэвид получит бонус в 86 миллионов долларов за новый контракт

Сегодня "Эдмонтон" объявил о продлении контракта с капитаном и нападающим Коннором Макдэвидом. Новое соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на 8 лет, за которые игрок заработает 100 миллионов долларов, по 12,5 миллиона за сезон.

По информации инсайдера Марка Спектра, канадец получит 86 миллионов долларов в качестве бонуса из общей суммы в 100 миллионов. За "Эдмонтон" он провел два сезона, в которых набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.

Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов //

Макдэвид - пятый игрок в истории НХЛ с контрактом на 100 миллионов долларов