Макдэвид подпишет с "Эдмонтоном" контракт на 8 лет с зарплатой в 13 миллионов долларов

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид близок к подписанию долгосрочного контракта с клубом, утверждает TSN. Соглашение с форвардом будет рассчитано на 8 лет. По условиям договора, зарплата канадца составит 13,25 миллиона долларов в год. Общая сумма составит 106 миллионов.

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист, первый номер драфта-2015 был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" Макдэвид провел 82 матча в регулярке и набрал 100 (30+70) очков. В плей-офф нападающий вышел на лед в 13 встречах и записал на свой счет 9 (5+4) баллов.