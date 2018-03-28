Макдэвид оторвался от Кучерова на 6 очков

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (3:7) набрал 3 (1+2) очка. Он довел свой бомбардирский счет до 102 (40+62) очков в этом сезоне.

Макдэвид на 6 очков опережает нападающего "Тампы" Никиту Кучерова, у которого 96 (38+58). Третьим в гонке бомбардиров идет форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, в его активе 93 (42+51) очка.