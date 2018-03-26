Макдэвид оторвался от Кучерова на 4 очка в гонке бомбардиров

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (4:5 ОТ) набрал 3 (1+2) очка. В этом сезоне на счету канадца 99 (39+60) очков. Он возглавляет гонку бомбардиров.

На втором месте идет нападающий "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого 95 (37+58) очков. Третий в этом списке - форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, в его активе 92 (42+50) очков.