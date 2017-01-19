Макдэвид набрал 100 очков в НХЛ позже, чем Овечкин, Кросби и Малкин

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:3 ОТ). Таким образом, 20-летний канадец перешагнул отметку в 100 результативных баллов. В его активе 31 заброшенная шайба и 71 результативная передача. Для этого форварду понадобилось 92 матча.

Среди действующих игроков быстрее Макдэвида этого рубежа достигали только трое – Александр Овечкин (77 матчей), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89). В истории НХЛ по этому показателю лидируют Уэйн Гретцки (61 матч) и Марио Лемье (73). В 47 матчах текущего сезона Макдэвид набрал 53 (14+39) очка и является лидером в гонке бомбардиров.