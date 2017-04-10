Макдэвид набрал 100-е очко в сезоне

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счет две результативные передачи. Тем самым он набрал 100 (30+70) очков в этом сезоне. В последний раз в составе "Ойлерз" достигал 100-очковой отметки Даг Уэйт в сезоне-1995/96.

20-летний форвард проводит второй сезон в НХЛ. Всего на его счету 148 (46+102) очков в 127 матчах. В плей-офф он участия не принимал из-за того, что "Ойлерз" не попал в розыгрыш Кубка Стэнли в прошлом году. В этом сезоне команда в первом раунде сыграет против "Сан-Хосе".