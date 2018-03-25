Макдэвид, "Миннесота" и Ландескуг - звезды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте представила тройку звезд по итогам игрового дня. Первой звездой был признан форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на счету которого дубль в ворота "Лос-Анджелеса" (3:2). Благодаря этим шайбам игрок "Ойлерз" обошел Никиту Кучерова из "Тампы" в списке бомбардиров - 96 (38+58) очков против 95 (37+58) баллов за результативность.

Второй звездой дня стал весь состав "Миннесоты", одержавший победу над "Нэшвиллом" (4:1). Тройку лучших замкнул нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг, забросивший победный буллит во встрече с "Вегасом" (2:1 Б).