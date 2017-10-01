Макдэвид - лидер рейтинга НХЛ, Малкин - пятый

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид занял первое место в рейтинге игроков НХЛ по версии лиги. В тройку лидеров также вошли Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Эрик Карлссон из "Оттавы". Из россиян в топ-10 попали партнер Кросби по команде Евгений Малкин и Никита Кучеров из "Тампа-Бэй".

Также в топ-50 игроков вошли Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Александр Овечкин и Артемий Панарин.