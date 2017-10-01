Макдэвид - лидер рейтинга НХЛ, Малкин - пятый

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид занял первое место в рейтинге игроков НХЛ по версии лиги. В тройку лидеров также вошли Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Эрик Карлссон из "Оттавы". Из россиян в топ-10 попали партнер Кросби по команде Евгений Малкин и Никита Кучеров из "Тампа-Бэй".
Также в топ-50 игроков вошли Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Александр Овечкин и Артемий Панарин.
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")
2. Сидни Кросби ("Питтсбург")
3. Эрик Карлссон ("Оттава")
4. Патрик Кэйн ("Чикаго")
5. Евгений МАЛКИН ("Питтсбург")
6. Брент Бернс ("Сан-Хосе")
7. Кэри Прайс ("Монреаль")
8. Остон Мэттьюс ("Торонто")
9. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")
10. Брэйден Холтби ("Вашингтон")...
14. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")
16. Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус")...
18. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")...
31. Артемий ПАНАРИН ("Коламбус")
Весёлый©
Ну вот, Бэкстрём и в этом листе высоко стоит (11-й, в рейтинге TSN - 12-й). Заговор и накрутка лайков, не иначе. А Тэйвз - 35-й (нужно дождаться комментариев Справедливого, действительно ли Тазер едет с ярмарки).
13:19