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12:18 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид - лидер рейтинга НХЛ, Малкин - пятый

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид занял первое место в рейтинге игроков НХЛ по версии лиги. В тройку лидеров также вошли Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Эрик Карлссон из "Оттавы". Из россиян в топ-10 попали партнер Кросби по команде Евгений Малкин и Никита Кучеров из "Тампа-Бэй".

Также в топ-50 игроков вошли Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Александр Овечкин и Артемий Панарин.

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")

2. Сидни Кросби ("Питтсбург")

3. Эрик Карлссон ("Оттава")

4. Патрик Кэйн ("Чикаго")

5. Евгений МАЛКИН ("Питтсбург")

6. Брент Бернс ("Сан-Хосе")

7. Кэри Прайс ("Монреаль")

8. Остон Мэттьюс ("Торонто")

9. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")

10. Брэйден Холтби ("Вашингтон")...

14. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")

16. Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус")...

18. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")...

31. Артемий ПАНАРИН ("Коламбус")

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

Ну вот, Бэкстрём и в этом листе высоко стоит (11-й, в рейтинге TSN - 12-й). Заговор и накрутка лайков, не иначе. А Тэйвз - 35-й (нужно дождаться комментариев Справедливого, действительно ли Тазер едет с ярмарки).

13:19