Макдэвид догнал Малкина в бомбардирской гонке. Видео

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Рейнджерс". 21-летний канадец теперь имеет на своем счету в этом сезоне 79 (30+49) очков, что позволило ему сравняться в гонке бомбардиров с российском нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным, у которого 79 (36+43) очков.