08:40 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид догнал Малкина в бомбардирской гонке. Видео

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Рейнджерс". 21-летний канадец теперь имеет на своем счету в этом сезоне 79 (30+49) очков, что позволило ему сравняться в гонке бомбардиров с российском нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным, у которого 79 (36+43) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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adamantane'

Идриси Коллеги, проявите милосердие и не "чморите" Бнея Айртоновича Бабасяна. Человек получил тяжелейшую моральную травму: он находился в 55 секундах от своего триумфа и уже готовился кропать злорадные комментарии, а тут Гусев... Пожалейте Бнея Айртоновича хотя бы до конца сезона. 09:56 _____________+10!

17:04

Весёлый©

У Малкинда крайне интересная для центра статистика, всего +7 к передачам, что нам как бы говорит: 1) об очередном нереализованном таланте снайпера; 2) о настроении и мотивации в этот сезон; 3) о законченном поиске крайков для него, "сам, всё сам"; 4) о невялых шведах в звене; 5) о том, что Зислис все-таки попал пальцем пока не в небо (он говорил, что все будет хорошо для Пингвинов, если только Малкина разбудят). Да и Кросбайку потеснил с первого места в pp60min. Кароч, если еще и учитывать прошлые недодачи индивидуальных призов, я бы ему Харта вручил.

11:17

maxcds

Идриси, да ничего он не надеялся. Он хоть и нулина в спорте, но понимает тотальное превосходство русских спортсменов. Просто ему надо объяснить, что хоть на шевроне и был российский флаг, но на самом деле насиловал его пиндос. Увидишь как он сразу переобуется узнав правду.

10:05

Идриси

Коллеги, проявите милосердие и не "чморите" Бнея Айртоновича Бабасяна. Человек получил тяжелейшую моральную травму: он находился в 55 секундах от своего триумфа и уже готовился кропать злорадные комментарии, а тут Гусев... Пожалейте Бнея Айртоновича хотя бы до конца сезона.

09:56

_Металлург_

Чмошник, про начало карьеры Овечкина в Вашингтоне подобные тебе писали, что он так много забивает потому, что больше некому. Так что почуствуй разницу.

09:49

Бабасян Арсен Ноунеймович

Только Малкин играет в лучшем клубе мира, а Макди по сути в одиночку.) Почувствуйте разницу!)

08:57

ВеликийПашаБуре

Еще не обогнал. У Джино голов больше.

08:46

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