Макдэвид догнал Малкина в бомбардирской гонке. Видео

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс". 21-летний канадец теперь имеет на своем счету в этом сезоне 79 (30+49) очков, что позволило ему сравняться в гонке бомбардиров с российском нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным, у которого 79 (36+43) очков.
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adamantane'
Идриси Коллеги, проявите милосердие и не "чморите" Бнея Айртоновича Бабасяна. Человек получил тяжелейшую моральную травму: он находился в 55 секундах от своего триумфа и уже готовился кропать злорадные комментарии, а тут Гусев... Пожалейте Бнея Айртоновича хотя бы до конца сезона. 09:56 _____________+10!
17:04
Весёлый©
У Малкинда крайне интересная для центра статистика, всего +7 к передачам, что нам как бы говорит: 1) об очередном нереализованном таланте снайпера; 2) о настроении и мотивации в этот сезон; 3) о законченном поиске крайков для него, "сам, всё сам"; 4) о невялых шведах в звене; 5) о том, что Зислис все-таки попал пальцем пока не в небо (он говорил, что все будет хорошо для Пингвинов, если только Малкина разбудят). Да и Кросбайку потеснил с первого места в pp60min. Кароч, если еще и учитывать прошлые недодачи индивидуальных призов, я бы ему Харта вручил.
11:17
maxcds
Идриси, да ничего он не надеялся. Он хоть и нулина в спорте, но понимает тотальное превосходство русских спортсменов. Просто ему надо объяснить, что хоть на шевроне и был российский флаг, но на самом деле насиловал его пиндос. Увидишь как он сразу переобуется узнав правду.
10:05
Идриси
Коллеги, проявите милосердие и не "чморите" Бнея Айртоновича Бабасяна. Человек получил тяжелейшую моральную травму: он находился в 55 секундах от своего триумфа и уже готовился кропать злорадные комментарии, а тут Гусев... Пожалейте Бнея Айртоновича хотя бы до конца сезона.
09:56
_Металлург_
Чмошник, про начало карьеры Овечкина в Вашингтоне подобные тебе писали, что он так много забивает потому, что больше некому. Так что почуствуй разницу.
09:49
Бабасян Арсен Ноунеймович
Только Малкин играет в лучшем клубе мира, а Макди по сути в одиночку.) Почувствуйте разницу!)
08:57
ВеликийПашаБуре
Еще не обогнал. У Джино голов больше.
08:46