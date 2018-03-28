Макдэвид - 8-й молодой игрок в истории НХЛ, дважды набравший 100 очков за сезон

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". Теперь на его счету 100 очков в текущем сезоне - 39 голов и 61 голевая передача.
Как сообщает Sportsnet, Макдэвид стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось в возрасте 21 года или моложе в двух сезонах набрать 100 очков. Последний раз такое удавалось Сидни Кросби в сезонах-2005/06, 2006/07 и 2008/09.
#Oilers Connor McDavid becomes the 8th player in NHL history to record multiple 100-point seasons at age 21 or younger pic.twitter.com/VHcdAAyIdA– Sportsnet Stats (@SNstats) 28 марта 2018 г.
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Supreme77
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Бней Йегуда
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igogohruhru
Скажите спасибо что имя правильно перевели.
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vladd0302
если перевести правильно не получается, то хоть по таблице догадаться попробуйте
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