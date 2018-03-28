04:25 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид - 8-й молодой игрок в истории НХЛ, дважды набравший 100 очков за сезон

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". Теперь на его счету 100 очков в текущем сезоне - 39 голов и 61 голевая передача.

Как сообщает Sportsnet, Макдэвид стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось в возрасте 21 года или моложе в двух сезонах набрать 100 очков. Последний раз такое удавалось Сидни Кросби в сезонах-2005/06, 2006/07 и 2008/09.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Supreme77

Кто такой Джимми Карсон? Загубленный травмами игрок?

09:53

Бней Йегуда

Кто он такой? Что он выиграл?))

07:39

igogohruhru

Скажите спасибо что имя правильно перевели.

07:05

vladd0302

если перевести правильно не получается, то хоть по таблице догадаться попробуйте

04:37

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