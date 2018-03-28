04:25 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид - 8-й игрок не старше 21 года в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". Теперь на его счету 100 очков в текущем сезоне - 39 голов и 61 голевая передача.

Как сообщает Sportsnet, Макдэвид стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось в возрасте до 21 года набрать 100 очков. Последний раз такое удавалось Сидни Кросби в сезоне-2005/06.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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vladd0302

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