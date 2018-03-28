Макдэвид - 8-й игрок не старше 21 года в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". Теперь на его счету 100 очков в текущем сезоне - 39 голов и 61 голевая передача.

Как сообщает Sportsnet, Макдэвид стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось в возрасте до 21 года набрать 100 очков. Последний раз такое удавалось Сидни Кросби в сезоне-2005/06.