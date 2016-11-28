Любимов набрал два очка в победной игре с "Калгари"

"Филадельфия" взяла верх над "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Флайерз" Якуб Ворачек, набравший 2 (1+1) очка. Голо и результативной передачей отметился и его партнер Роман Любимов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Калгари" – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Броди – 1 (мен., Баклунд, Беннетт), 7:42 – 0:1. Раффль – 4 (Ворачек, Э. Макдональд), 17:42 – 1:1. Ворачек – 8 (бол., Жиру, Симмондс), 20:52 – 2:1. Ванде Вельде – 4 (ЛЮБИМОВ), 27:20 – 3:1. Симмондс – 11 (Кузинс), 27:44 – 4:1. Ткачук – 6 (бол., Д. Хэмилтон, Джиордано), 48:05 – 4:2. ЛЮБИМОВ – 2 (Дель Зотто, Ванде Вельде), 49:55 – 5:2. Чейссон – 4 (мен., Д. Хэмилтон, Броди), 58:10 – 5:3.

Вратари: Столарз – Джонсон (58:59).

Штраф: 14 – 34.

Броски: 43 (15+14+14) – 32 (7+12+13).

Наши: Любимов (12:11/4/+1), Проворов (21:47/4/+1) – -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.