Как стало известно "СЭ", нападающий ЦСКА Роман Любимов может вернуться в НХЛ. Армейский клуб не будет чинить препятствий хоккеисту, несмотря на наличие действующего контракта.

Сам хоккеист не подтвердил эту информацию.

- Мне странно это слышать, у меня контракт на два года, - отметил Любимов в разговоре с корреспондентом "СЭ" Алексеем Шевченко.

В этом сезоне 25-летний хоккеист провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (5+6) очков. В 11 встречах плей-офф он не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне он играл в НХЛ за "Филадельфию" и отметился 6 (4+2) очками в 47 играх.