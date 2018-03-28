Луонго, Жиру и Стэмкос входят в число претендентов на "Билл Мастертон Трофи"

Опубликован расширенный список претендентов на "Билл Мастертон Трофи". В него, в частности, вошли вратарь "Флориды" Роберто Луонго, форвард "Филадельфии" Клод Жиру и форвард "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос. На данный момент оглашены кандидаты от 29 клубов НХЛ из 31. Полный список доступен на официальном сайте НХЛ.

В шорт-лист войдут три кандидата, а победитель будет назван на торжественной церемонии вручения наград, которая пройдет в Лас-Вегасе в июне.

"Билл Мастертон Трофи" вручается за "высокое спортивное мастерство и верность хоккею". В прошлом году приз завоевал Крэйг Андерсон из "Оттавы".