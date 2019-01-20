Лундквист вышел на шестое место по победам среди вратарей

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, обыграв "Бостон" (3:2) в матче регулярного чемпионата, одержал 446-ю победу в НХЛ. При этом он провел 840 матчей в лиге.

36-летний швед вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по победам. Лундквист обошел результат Терри Савчука (445 побед при 971 матче).

Первое место занимает Мартин Бродер (691), второе – Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484).

Среди действующих вратарей лидирует голкипер "Флориды" Роберто Луонго – 480 побед.