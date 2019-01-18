Лундквист вышел на шестое место по количеству побед среди вратарей в НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, выиграв поединок с "Чикаго" (4:3), вышел на шестое место среди всех вратарей в истории НХЛ по количеству побед.

На счету 36-летнего шведского стража ворот 445 побед в 839 матчах. По количеству успехов он сравнялся с Терри Савчуком, который выиграл 445 из 971 поединка. Первым в этом списке идет Мартин Бродер (691 победа), второе место занимает Патрик Руа (551), ведущую тройку замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей по этому показателю лидирует голкипер "Флориды" Роберто Луонго (479).

Лундквист выступает в НХЛ с сезона-2005/06, всю карьеру за океаном он провел в составе одного клуба - "Рейнджерс". В 2012 году он выиграл "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.