Лундквист в шаге от Руа по количеству "сухих" матчей в НХЛ

В ночь на понедельник "Рейнджерс" обыграл "Оттаву" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для голкипера команды из Нью-Йорка Хенрика Лундквиста этот "шатаут" стал 63-м в его карьере в лиге.

Швед приблизился к 15-у месту в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству сухих матчей. Перед 35-летним шведом – завершивший карьеру Патрик Руа, на счету которого 66 матчей на ноль.

Напомним, что лидером по этому показателю в НХЛ является экс-игрок "Нью-Джерси" Мартин Бродер – 125 матчей.