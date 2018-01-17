Лундквист стал первым вратарем в истории НХЛ, одержавшим 20 побед в 13 сезонах подряд

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (5:1). Эта победа стала для 35-летнего шведа 20-й в сезоне.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым голкипером в истории лиги, который выигрывал не менее 20 игр в 13 сезонах подряд.

По количеству таких сезонов Лундквиста опережают Патрик Руа (17), Мартин Бродер (16), Эд Белфор (15), такое же количество у Тони Эспозито и Криса Осгуда (по 13).