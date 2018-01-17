Лундквист стал первым вратарем в истории НХЛ, одержавшим 20 побед в 13 сезонах подряд

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (5:1). Эта победа стала для 35-летнего шведа 20-й в сезоне.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым голкипером в истории лиги, который выигрывал не менее 20 игр в 13 сезонах подряд.
По количеству таких сезонов Лундквиста опережают Патрик Руа (17), Мартин Бродер (16), Эд Белфор (15), такое же количество у Тони Эспозито и Криса Осгуда (по 13).
Henrik Lundqvist of the @NYRangers is the first goaltender in League history to reach the 20-win mark in 13 consecutive seasons at any point in his NHL career. #NHLStats #PHIvsNYR pic.twitter.com/lFZ9CKK9mt– NHL Public Relations (@PR_NHL) 17 января 2018 г.
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Мартин Бродер
- Хенрик Лундквист
- Патрик Руа
- Тони Эспозито
- Эд Белфор
- Крис Осгуд
Материалы других СМИ
maxcds
mironicus "он стал первым голкипером в истории лиги", но его опережают Патрик Руа , Мартин Бродер, Эд Белфор как так ? объясните пож-та) /// 13 сезонов подряд. У других - общее количество сезонов, т.е. сезоны не подряд были.
08:52
mironicus
"он стал первым голкипером в истории лиги", но его опережают Патрик Руа , Мартин Бродер, Эд Белфор как так ? объясните пож-та)
08:27