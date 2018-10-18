Лундквист пропустил от Овечкина больше, чем любой другой вратарь лиги

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:4 ОТ) пропустил 36-ю и 37-ю шайбу от форварда "Кэпиталз" Александра Овечкина и увеличил антирекорд, информирует PR NHL.

За всю свою 14-летнюю карьеру 33-летний форвард чаще всего забивал именно шведскому голкиперу. В 72 двух играх ( 24 из них - в регулярных чемпионатах, 13 – в плей-офф) Овечкин 37 раз огорчил Лундквиста.

В текущем сезоне у Овечкина 6 заброшенных шайб. Он был признан первой звездой матча с "Рейнджерс".

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