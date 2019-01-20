Лундквист обошел Савчука по количеству побед в НХЛ

"Рейнджерс" одержал победу над "Бостоном" в регулярном чемпионате НХЛ - 3:2. Ворота команды из Нью-Йорка защищал Хенрик Лундквист. Эта победа стала для него 15-й в сезоне. Швед стал первым вратарем в истории лиги, который одерживал не менее 15-ти побед в каждом из 14-ти первых сезонов.

Лундквист довел счет своих побед в НХЛ до 446-ти. По этому показателю он обошел Терри Савчука и вышел на чистое 6-е место. Следующая цель вратаря - Кертис Джозеф, у которого 454 победы. Рекордсмен лиги - Мартин Бродер (691).