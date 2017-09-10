Лука Сбиса: "Вегас" похож на сборную Европы на Кубке мира"

Защитник "Вегаса" Лука Сбиса выразил мнение, что клуб похож на сборную Европы, которая в прошлом году выступала на Кубке мира.

При этом он отметил, что команда, составленная из игроков, которые не были знакомы между собой, сумела добиться результата. Напомним, что сборная Европы дошла до финала турнира, где уступила Канаде (0-2).

– Сборная Европы на Кубке мира создавалась по остаточному принципу, когда хоккеистов из разных стран объединили в одну команду. Никто не был знаком друг с другом, никто нас не знал, в нас не верили, на нас не рассчитывали, – приводит пресс-служба НХЛ слова Сбиса. – Нам было нечего терять, поэтому мы сумели кое-чего добиться, хорошо проведя время. С "Вегасом" примерно такая же ситуация – ребята, не знакомые друг с другом собираются в команде, чтобы получить новый опыт.