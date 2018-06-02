Лука Сбиса: "Мы дали "Вашингтону" слишком много воли"

Защитник "Вегаса" Лука Сбиса отметил, что во второй игре финальной серии НХЛ против "Вашингтона" (2:3, счет в серии 1-1) его команда позволила сопернику действовать слишком вольготно.



- Думаю, мы им дали слишком много воли, позволили проводить много времени в нашей зоне. А ведь "Вашингтон" – это команда, которая любит контролировать шайбу, - приводит официальный сайт НХЛ слова Сбисы. - И у них есть игроки, замечательно умеющие найти пасом открытого партнера. Так что нам нужно прибавить в реакции, быстрее и точнее делать свою работу. Многое связано с тем, как слаженно мы играем со своими форвардами. И у нас есть много возможностей, чтобы улучшить игру.

Следующая игра финала пройдет в Вашингтоне 3 июня.