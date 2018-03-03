Луи Эрикссон выбыл до конца сезона из-за перелома ребра

Нападающий "Ванкувера" Луи Эрикссон выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает официальный Твиттер команды. 32-летний хоккеист получил перелом ребра и не сможет принять участия в оставшихся встречах регулярного чемпионата.

Это не первая травма игрока – в октябре он пропустил четыре недели из-за травмы колена. В этом сезоне он провел 50 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (10+13) очка. Напомним, что в 2016 году он подписал с клубом шестилетний контракт на 36 миллионов долларов.