Луи Доминг: "С Василевским у нас хорошие отношения"

Резервный голкипер "Тампа-Бэй" Луи Доминг рассказал о взаимоотношениях с первым номером команды россиянином Андреем Василевским. По его ловам, он желает партнеру по команде только всего самого хорошего, но при этом хочет проявить себя.

– У нас с Васи очень хорошее общение, мы понимаем друг друга, – цитирует Доминга Tampa Bay Times. – Каждый желает друг другу только хорошего. Это правильно, от этого выигрывает вся команда.

Конечно, я не могу сказать, что очень доволен. Мне есть чего доказывать. Я должен проявлять себя, быть частью этой команды, хочу показать себя руководству. Это и есть моя работа.