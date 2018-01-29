Лучший гол финала Матча звезд НХЛ. Видео

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте назвала лучший гол и сэйв финала Матча звезд НХЛ, в котором Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический (5:2). Автором лучшей заброшенной шайбы стал защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути, поразивший ворота соперника мощным щелчком в концовке первого периода.

Автором лучшего сейва стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, который в начале первого периода не дал забить нападающему "Бостона" Брэду Маршану.

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