Лучшие центры НХЛ: Малкин – третий, Кузнецов на 12-м месте

NHL Network в своем официальном Твиттере опубликовал список 20 лучших центральных нападающих лиги. Первую строчку занимает форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на последнем, 20-м месте его одноклубник Леон Драйзайтль. Также в списке два россиянина – Евгений Малкин (третье место) и Евгений Кузнецов (12 место).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон");

2. Сидни Кросби;

3. Евгений Малкин (оба – "Питтсбург");

4. Остон Мэттьюс ("Торонто");

5. Натан Маккиннон ("Колорадо");

6. Анже Копитар ("Лос-Анджелес");

7. Марк Шайфли ("Виннипег");

8. Патрис Бержерон ("Бостон");

9. Тайлер Сегин ("Даллас");

10. Джон Таварес ("Торонто");

11. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй");

12. Евгений Кузнецов ("Вашингтон");

13. Александр Барков ("Флорида");

14. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон");

15. Джек Айкел ("Баффало");

16. Мэтью Барзал ("Айлендерс");

17. Вильям Карлссон ("Вегас");

18. Шон Кутюрье ("Филадельфия");

19. Райан Гецлаф ("Анахайм");

20. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон").