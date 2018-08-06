Лучшие центры НХЛ: Малкин – третий, Кузнецов на 12-м месте

NHL Network в своем официальном Твиттере опубликовал список 20 лучших центральных нападающих лиги. Первую строчку занимает форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на последнем, 20-м месте его одноклубник Леон Драйзайтль. Также в списке два россиянина – Евгений Малкин (третье место) и Евгений Кузнецов (12 место).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон");
2. Сидни Кросби;
3. Евгений Малкин (оба – "Питтсбург");
4. Остон Мэттьюс ("Торонто");
5. Натан Маккиннон ("Колорадо");
6. Анже Копитар ("Лос-Анджелес");
7. Марк Шайфли ("Виннипег");
8. Патрис Бержерон ("Бостон");
9. Тайлер Сегин ("Даллас");
10. Джон Таварес ("Торонто");
11. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй");
12. Евгений Кузнецов ("Вашингтон");
13. Александр Барков ("Флорида");
14. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон");
15. Джек Айкел ("Баффало");
16. Мэтью Барзал ("Айлендерс");
17. Вильям Карлссон ("Вегас");
18. Шон Кутюрье ("Филадельфия");
19. Райан Гецлаф ("Анахайм");
20. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон").
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Тайлер Сегин
- Бостон Брюинз
- Евгений Малкин
- Виннипег Джетс
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Баффало Сэйбрз
- Лос-Анджелес Кингз
- Сидни Кросби
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Анахайм Дакс
- Эдмонтон Ойлерз
- Флорида Пантерз
- Джон Таварес
- Стивен Стэмкос
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Патрис Бержерон
- Райан Гецлаф
- Анже Копитар
- Коннор Макдэвид
- Натан Маккиннон
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Шон Кутюрье
- Леон Драйзайтль
- Джек Айкел
- Остон Мэттьюс
- Марк Шайфли
- Вегас Голден Найтс
- Вильям Карлссон
- Мэтью Барзал