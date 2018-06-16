Лу Ламорелло: "Таварес – один из элитных игроков НХЛ"

Исполняющий обязанности генерального менеджера "Нью-Йорк Айлендерс" Лу Ламорелло заявил, что нападающий команды Джон Таварес является одним из лучших игроков НХЛ.

С 27-летним игроком в данный момент ведутся переговоры о новом контракте, действующий истекает 1 июля.

- Все в Национальной хоккейной лиге знают Джона Тавареса. Это один из элитных игроков, джентльмен на льду и вне его, - цитирует официальный сайт НХЛ Ламорелло. - Это и качественный хоккеист, и качественный человек. Не знаю способа лучше описать его.

В прошлом сезоне капитан "Айлендерс" провел 82 матча и набрал 84 (37+47) очка. При этом команда заняла 11 место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.