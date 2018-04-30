19:11 | Хоккей — НХЛ

Лу Ламорелло оставил пост генерального менеджера "Торонто"

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Президент "Торонто"  Брэндан Шэнахан объявил, что Лу Ламорелло покидает пост генерального менеджера клуба. 75-летний функционер перейдет на должность старшего советника команды.  

– Три года назад мы договорились с Лу о контракте, в рамках которого он будет работать генменеджером на протяжении трех лет, – цитирует tsn Шэнахана. – Позже он должен был стать старшим советником на срок в четыре года. Сегодня утром я сообщил Ламорелло, что мы не будем отклоняться от ранее принятого плана. Мы ищем нового генменеджера.

Ламорелло был назначен генеральным менеджером "Торонто" в 2015 году. До этого 28 лет функционер занимал должность генменеджера "Нью-Джерси".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Старость - не радость, как приговаривала моя бабуля.

20:41

maks55555

Это так у них называется пенсия - старший советник команды?

19:33

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