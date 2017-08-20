"Лос-Анджелесу" не нужен Ягр

"Лос-Анджелес" не заинтересован в приглашении нападающего Яромира Ягра. Генеральный менеджер команды Роб Блейк отметил, что считает 45-летнего хоккеиста потрясающим игроком, но клубу он не нужен.

– Очевидно, что Ягр – потрясающий игрок, который оказывал свое влияние в течение многих лет, он будущий член Зала Славы, – цитирует NBC Блейка. – Мы изучили рынок свободных агентов... Мы решили не брать Ягра в этом сезоне. Повторюсь, он потрясающий игрок и уверен, что перейдет в какой-нибудь клуб.

Напомним, что чех является свободным агентом после истечения срока контракта с "Флоридой".