"Лос-Анджелес" забрал Никиту Щербака с драфта отказов

"Лос-Анджелес" забрал с драфта отказов российского нападающего Никиту Щербака, сообщает журналист Рено Лавуайе в Твиттере. Накануне "Монреаль" выставил его на драфт отказов. Нападающий перешел в "Канадиенс" в 2016 году. За два прошлых сезона он отыграл 29 матчей, набрав 7 (5+2) очков в НХЛ. В клубе "Сент-Джонс Айскэпс" россиянин набрал в АХЛ 71 (20+51) очко.

В нынешнем сезоне Щербак отыграл 5 матчей в АХЛ, забросил одну шайбу, а в НХЛ не выходил на лед. Часть сезона он пропустил из-за травмы.