"Лос-Анджелес" выставил Шарипзянова на драфт отказов

"Лос-Анджелес" выставил российского защитника Дамира Шарипзянова на безусловный драфт отказов, информирует Sportsnet. По всей видимости, клуб хочет избавиться от контракта 22-летнего игрока, чтобы освободить место в платежной ведомости. Прошлый сезон Шарипзянов провел в "Нефтехимике".

Напомним, что "Лос-Анджелесу" принадлежат права на российского защитника СКА Вячеслава Войнова. С 28-летнего игрока недавно были сняты обвинения в домашнем насилии. НХЛ теперь может разрешить ему вернуться в НХЛ.

Кроме того, по информации СМИ, "Кингз" интересуются российским нападающим "Коламбуса" Артемием Панариным.