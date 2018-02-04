"Лос-Анджелес" всухую разгромил "Аризону"

"Лос-Анджелес" уверенно обыграл "Аризону" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" потерпели третье поражение кряду, "Кингз" поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Джеймс Маззин, по шайбе забросили Дастин Браун, Анже Копитар, Алекс Иафалло, Адриан Кемпе и Тэйлор Льюис.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Аризона" – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Иафалло – 5 (Тоффоли, Кемпе), 7:14 – 1:0. Льюис – 13 (мен., Митчелл, Маззин), 22:37 – 2:0. Кемпе – 15 (Браун), 25:12 – 3:0. Маззин – 6 (бол., Даути, Копитар), 38:46 – 4:0. Копитар – 20 (Грэвел, Иафалло), 46:22 – 5:0. Браун – 16 (Ладу, Маззин), 56:45 – 6:0.

Вратари: Кюмпер – Уэджвуд.

Штраф: 9 – 9.

Броски: 35 (12+15+8) – 27 (9+10+8).

4 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.