"Лос-Анджелес" всухую обыграл "Эдмонтон", Ковальчук отметился голевой передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0. Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук отметился в матче голевой передачей, проведя на льду более 17 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон" – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Клиффорд – 6 (Даути, Форборт), 3:15 – 1:0. Тоффоли – 7 (Даути), 9:35 – 2:0. Картер – 8 (Лейпсик, Маззин), 13:57 – 3:0. Копитар – 10 (Браун, Ковальчук), 50:15 – 4:0.

Вратари: Куик – Коскинен (Тэлбот, 13:57).

Штраф: 10 – 20.

Броски: 23 (9+9+5) – 16 (3+7+6).

Наши: Ковальчук (17.12/2/+1) – -.

6 января. Лос-Анджелес. Staples Center.