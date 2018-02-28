"Лос-Анджелес" во второй раз подряд обыграл "Вегас"

"Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Вегас" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Кингз" нанесли сопернику второе поражение подряд, вчера "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в овертайме.
"Кингз" поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Голден Найтс" идут на второй строчке.
В составе победителей по шайбе забросили Кайл Клиффорд, Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Джефф Картер, у хозяев отличился Вильям Карлссон.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Карлссон - 34 (Маршессо, Смит), 5:27 - 1:0. Клиффорд - 4, 8:36 - 1:1. Тоффоли - 21, 26:56 - 1:2. Копитар - 27 (Иафалло), 39:30 - 1:3. Картер - 2 (бол., Копитар, Фанеф), 58:02 - 1:4.
Вратари: Лагас - Кэмпбелл.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 42 (13+17+12) - 30 (13+7+10).
28 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Джефф Картер
- Анже Копитар
- Тайлер Тоффоли
- Вегас Голден Найтс
- Вильям Карлссон
- Кайл Клиффорд
fifa_guru
В домашней серии у Вегаса 5 побед и 2 поражения и это вы считаете сдулись?) сдулись они только к сегодняшнему матчу, хоть и соперник вчерашний. Но так тоже бывает. рано делать выводы на счет этого. В том году примерно в это время ЛАК также занимал место на границе уайлд. но в итоге сдулись. в этом сезоне я в них верил с самого начала без картера) теперь тем более. скучно без них в ПО
18:26
Vasek
вот-вот, когда Вегас отслюнавил за Татара пучок драфт-пиков, тут-то до соперников дошло (наконец), что в городе новый шериф. Раньше этот Робин Гуд пришёл разок и ограбил ненужное у других команд, но теперь начал в товарных отношениях участвовать! да ещё и перебивать чужие оферты!!! ))) Детройт с Нью-Йорком, конечно, затарились пиками на этот драфт. 13 из первых 93 игроков наденут синее или красные крылья. И только один из этих 93 станет игроком Вегаса... В начале сезона думал будет наоборот - будто Вегас раздаст всё, что дышит и будет собирать пики. Интересный путь развития выбрали. И состав по сути заморожен на пару лет (летом только Нил с Пероном уйдут из основных). З.Ы. имхо оборона Кингс ни чем не хуже и даже глубже обороны Нэшвилла. У Нэшвилла нет плеймейкера уровня Копитара. И ещё... Королям всё равно с какого места в ПО выходить, главное суметь выйти, а уж там они =)))
16:27
Долго наблюдал за идиотами на эт
Просто ПО близко и Неваде там надают люлей. Сейчас к ним серьёзно начнут относиться
13:27
gibson
Ага, наконец-то крепкие Анахайм и Лос-Анджелес начали показывать Вегасу его место:-) Нэшвилл кстати опередил его в турнирной таблице и возглавил Запад, впервые в этом году кажется.
12:22
Easycure
Все, Вегас посыпался. Дождались)
11:33
ростовский свин
кингз хорошо поработал на дэдлайне -фанеф и ридер это качественное усиление,ну и картер выздоровел и начал забивать,оборона просто мощная,хороший вратарь - 3 хороших тройки, в пацифике я более за них.
10:50
Vasek
Нэшвилл напрягся))
10:44
fifa_guru
Феномен Картера начал решать)
09:39