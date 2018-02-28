"Лос-Анджелес" во второй раз подряд обыграл "Вегас"

"Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Вегас" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Кингз" нанесли сопернику второе поражение подряд, вчера "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в овертайме.

"Кингз" поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Голден Найтс" идут на второй строчке.

В составе победителей по шайбе забросили Кайл Клиффорд, Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Джефф Картер, у хозяев отличился Вильям Карлссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Карлссон - 34 (Маршессо, Смит), 5:27 - 1:0. Клиффорд - 4, 8:36 - 1:1. Тоффоли - 21, 26:56 - 1:2. Копитар - 27 (Иафалло), 39:30 - 1:3. Картер - 2 (бол., Копитар, Фанеф), 58:02 - 1:4.

Вратари: Лагас - Кэмпбелл.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 42 (13+17+12) - 30 (13+7+10).

28 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.