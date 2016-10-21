"Лос-Анджелес" в овертайме победил "Даллас"

"Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Даллас" – 4:3 ОТ. Решающая шайба на счету защитника Алека Мартинес.

Отметим, что "Кингз" одержали первую победу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Лос-Анджелес" - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Дауд - 1 (бол., Гилберт, Браун), 8:18 - 0:1. Факса - 1 (Спецца), 11:40 - 1:1. Картер - 1 (Пирсон, Мартинес), 21:24 - 1:2. Джей. Бенн - 2 (бол., Клингберг, Сегин), 25:00 - 2:2. Пирсон - 3 (Сетогучи, Картер), 39:33 - 2:3. Спецца - 2 (Сегин, Шор), 57:53 - 3:3. Мартинес - 1 (Тоффоли), 61:20 - 3:4.

Вратари: Лехтонен (57:20 - 57:53) - Будай.

Штраф: 29 - 15.

Броски: 20 (8+7+5+0) - 39 (8+18+12+1).

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