"Лос-Анджелес" в овертайме обыграл "Ванкувер", Ковальчук очков не набрал

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Ванкувер" со счетом 2:1. Победный гол забид Дастин Браун. Автором двух голевых передач стал Анже Копитар.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду 9 минут (в 4-м звене) и нанес 1 бросок.

Российский форвард "Кэнакс" Николай Голдобин сыграл почти 19 минут, но также остался без очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Лос-Анджелес" - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Иафалло - 5 (Браун, Копитар), 30:45 - 0:1. Гранлунд - 5 (Бига, Эдлер), 56:17 - 1:1. Браун - 7 (Мартинес, Копитар), 60:53 - 1:2.

Вратари: Маркстрем - Петерсен.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (12+8+13+0) - 25 (7+10+6+2).

Наши: Голдобин (18.49/0/0) - Ковальчук (9.05/1/0).

28 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.