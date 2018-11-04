"Лос-Анджелес" уволил Стивенса. У Ковальчука новый тренер

"Лос-Анджелес" уволил главного тренера Джона Стивенса, информирует клубная пресс-служба. Команду, в которой выступает российский нападающий Илья Ковальчук, возглавит Вилли Дежарден. "Короли" располагаются на последнем месте Западной конференции НХЛ.

Дежарден имеет 20-летний тренерский стаж. Специалист работал в "Ванкувере" с 2014 по 2017 год. С 2017 по 2018 год возглавлял сборную Канады.