"Лос-Анджелес" уступил "Оттаве", у Ковальчука "-1"

"Лос-Анджелес" проиграл "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:5. Дублем отметился защитник Крис Уайдмэн.
Россиянин Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 34 секунды и заработал показатель полезности "-1".
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"Оттава Сенаторз" (Оттава) - "Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Тирни - 2 (Демело, Шабо), 6:29 - 1:0. Уайдмэн - 1 (Ткачак, Бедкер), 11:50 - 2:0. Стоун - 2 (бол., Дюшен, Шабо), 16:19 - 3:0. Уайт - 2 (Ладжой, Ярош), 30:01 - 4:0. Льюис - 1 (Даути, Маззин), 35:53 - 4:1. Уайдмэн - 2 (Дюшен, Ткачак), 51:03 - 5:1.
Вратари: Андерсон (50:44 - 51:03) - Кэмпбелл (Будай, 30:01).
Штраф: 10 - 2.
Броски: 22 (8+6+8) - 37 (5+20+12).
Наши: - - Ковальчук (14.34/1/-1).
13 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.