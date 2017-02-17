"Лос-Анджелес" уступил "Аризоне"

"Лос-Анджелес" на своем льду потерпел поражение от "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Аризона" - 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Голы: Перлини - 9 (бол., Врбата, Экман-Ларссон), 4:51 - 0:1. Ридер - 13 (Мартинук, Голигоски), 5:07 - 0:2. Пирсон - 17 (Картер, Браун), 48:38 - 1:2. Перлини - 10 (Голигоски), 49:55 - 1:3. Браун - 9 (Пирсон), 51:07 - 2:3. Мартинук - 9 (мен.), 54:08 - 2:4. Мартинук - 10 (п.в., Дворак, Джурис), 58:35 - 2:5. Пирсон - 18 (бол., Копитар, Маззин), 59:37 - 3:5.

Вратари: Будай (58:03 - 58:35) - Смит.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 44 (11+12+21) - 22 (9+5+8).

Наши: - - Бурмистров (16:58/0/0).

17 февраля. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".