"Лос-Анджелес" с Ковальчуком обыграл "Ванкувер"

"Лос-Анджелес" выиграл у "Ванкувера" в контрольном матче (4:1). Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук принял участие в этой встрече, но результативными действиями не отметился.

НХЛ

Контрольный матч

"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Тоффоли - 1 (Клиффорд, Амадио), 14:45 - 1:0. Ганье - 1 (Стэчер), 21:02 - 1:1. Тоффоли - 2 (Амадио, Пирсон), 25:04 - 2:1. Копитар - 1 (Иафалло, Браун), 43:15 - 3:1. Фанеф - 1 (Льюис, Томпсон), 43:57 - 4:1.

Вратари: Куик - Маркстрем.

25 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.