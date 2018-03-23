"Лос-Анджелес" разгромил "Колорадо". Копитар сделал покер, Задоров - 15 хитов

"Лос-Анджелес" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:1. Покер в этой встрече сделал капитан "Кингз" Анже Копитар.

Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов пропустил 5 шайб, отразив 15 бросков. Он был заменен во втором периоде. Защитник Никита Задоров за 22 минуты сделал 15 силовых приемов и завершил встречу с показателем "-3". Нападающий Владислав Каменев отыграл 12 минут 19 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Лос-Анджелес" - 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Голы: Рантанен - 27 (Ландескуг, Маккиннон), 3:33 - 1:0. Копитар - 30 (Браун), 4:28 - 1:1. Маззин - 7 (Тоффоли, Томпсон), 7:54 - 1:2. Копитар - 31 (бол., Браун, Маззин), 19:44 - 1:3. Ридер - 10 (Даути, Куик), 20:47 - 1:4. Копитар - 32 (Томпсон, Форборт), 32:27 - 1:5. Копитар - 33, 43:28 - 1:6. Ридер - 11 (Картер, Фолин), 49:31 - 1:7.

Вратари: ВАРЛАМОВ (Бернье, 32:27) - Куик.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (9+11+10) - 35 (15+13+7).

Наши: Задоров (21:55/2/-3), Каменев (12:19/1/-1) - -.

23 марта. Денвер. Pepsi Center.