"Лос-Анджелес" пропустил 7 шайб от "Айлендерс". Ковальчук набрал 1 очко

"Айлендерс" разгромил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:2. В эпизоде с первым голом "Кингз" голевой пас отдал российский форвард Илья Ковальчук. Это пятое очко для нападающего в сезоне - на его счету два гола и три результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Айлендерс" - 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Голы: Сизикас - 3 (Мэйфилд), 4:55 - 0:1. Тоффоли - 2 (бол., Даути, Ковальчук), 14:56 - 1:1. Бэйли - 2 (бол., Эберле, Барзал), 23:43 - 1:2. Филппула - 3 (Комаров, Лэдд), 32:07 - 1:3. Картер - 2 (бол., Иафалло, Даути), 42:54 - 2:3. Филппула - 4 (мен., Лэдд), 43:40 - 2:4. Мартин - 2 (Сизикас, Клаттербак), 44:40 - 2:5. Комаров - 1 (Филппула, Мэйфилд), 49:20 - 2:6. Лэдд - 2 (Мэйфилд, Барзал), 51:34 - 2:7.

Вратари: Куик (Кэмпбелл, 49:20) - Ленер (49:06 - 49:20Грайсс, 52:56).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (9+15+11) - 32 (10+14+8).

Наши: Ковальчук (19.26/3/-2) - -.

19 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.