"Лос-Анджелес" проиграл третий матч подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:1. Калифорнийская команда проиграла третий матч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Торонто" – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Кадри – 6 (бол., Марнер, Таварес), 2:42 – 0:1. Таварес – 11 (бол., Райлли), 6:12 – 0:2. Кемпе – 2 (Фанеф), 14:28 – 1:2. Райлли – 8 (Таварес), 21:15 – 1:3. Юнссон – 2 (Дермотт, Линдхольм), 24:33 – 1:4. Кадри – 7 (бол., Марло, Марнер), 27:19 – 1:5.

Вратари: Будай (Петерсен, 24:33) – Андерсен.

Штраф: 12 – 4.

Броски: 23 (8+8+7) – 35 (16+13+6).

Наши: Ковальчук (15.02/1/-1) – Зайцев (19.02/3/0), Ожиганов (15.55/1/0).

14 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.